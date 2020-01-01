Козлова потерпела поражение на турнире в Хобарте

Украинка в трех сетах уступила представительнице Китая.

Украинская теннисистка Катерина Козлова проиграла китаянке Чжан Шуай во втором круге турнира серии WTA International в Хобарте (Австралия).

Хобарт. Второй круг

Катерина Козлова (Украина, Q) - Чжан Шуай (Китай, 4) - 6-4, 1-6, 2-6

Матч продолжался около 2 часов. После победы в первой партии, украинка смогла взять всего 3 гейма в следующих сетах, и, таким образом, уступила сопернице.

Напомним, в первом круге Козлова обыграла Сару Соррибес-Тормо из Испании.