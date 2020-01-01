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Ястремская: Я стараюсь показывать лучшее, что могу

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Вторая ракетка Украины рассказала, что ей мешало в матче против Анжелик Кербер.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала победу над Анжелик Кербер в рамках второго раунда турнира серии WTA Premier в Аделаиде (Австралия).

“В первую очередь, хочу пожелать Анжелик, чтобы она хорошо восстановилась и была готовой к Открытому чемпионату Австралии, потому что важно быть в хорошей форме к этому турниру.

С самого начала игры я не чувствовала себя хорошо на корте. Был небольшой ветер и это немного меня сбивало. Но потом я смогла найти свою игру, просто старалась каждым мячом попадать в корт.

Моя игра перешла на новый уровень? О, это же только мой третий матч в этом сезоне, у меня другая команда. Не знаю, я просто стараюсь показывать лучшее, что могу, просто работаю.

Что написано в тех записках, которые я читала во время матча? Это секрет. Там записаны какие-то вещи, которые я должна читать, чтобы сохранять концентрацию. В матче была пауза, когда Кербер брала медицинский перерыв, так что было полезно их почитать“, - заявила украинка.

Смотрите также видео обзор матча Ястремская - Кербер.

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Теги: теннис, Даяна Ястремская, Анжелик Кербер
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Источник: btu.org.ua

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