Ястремская на отказе Кербер вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде

Экс-первая ракетка мира отказалась продолжать борьбу во второй партии.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал турнира серии WTA Premier в Аделаиде (Австралия).

Во втором раунде наша спортсменка обыграла немку Анжелик Кербер.

Аделаида. Второй круг

Даяна Ястремская (Украина) - Анжелик Кербер (Германия, 9) - 6-3, 2-0, отказ

Матч продолжался 45 минут.

Первый сет украинка начала неуверенно, но после этого смогла собраться и одержать победу в партии.

Во втором сете при счете 2:0 в пользу Даяны, немка попросила вызвать на корт физиотерапевта. После консультации с ним Кербер отказалась продолжать борьбу.

В четвертьфинале Ястремская встретится с представительницей Хорватии Донной Векич.

Напомним, в первом круге Даяна Ястремская обыграла Тимею Бабош из Венгрии.