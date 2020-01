Ястремская на отказе Кербер вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал турнира серии WTA Premier в Аделаиде (Австралия).

Во втором раунде наша спортсменка обыграла немку Анжелик Кербер.

.@D_Yastremska progresses to the @AdelaideTennis quarterfinals as Kerber retires at 6-3, 2-0. pic.twitter.com/pAusyMvdxw