Ястремская на отказе Кербер вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде
Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал турнира серии WTA Premier в Аделаиде (Австралия).
Во втором раунде наша спортсменка обыграла немку Анжелик Кербер.
.@D_Yastremska progresses to the @AdelaideTennis quarterfinals as Kerber retires at 6-3, 2-0. pic.twitter.com/pAusyMvdxw— WTA (@WTA) January 15, 2020
Аделаида. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) - Анжелик Кербер (Германия, 9) - 6-3, 2-0, отказ
Матч продолжался 45 минут.
Первый сет украинка начала неуверенно, но после этого смогла собраться и одержать победу в партии.
Во втором сете при счете 2:0 в пользу Даяны, немка попросила вызвать на корт физиотерапевта. После консультации с ним Кербер отказалась продолжать борьбу.
В четвертьфинале Ястремская встретится с представительницей Хорватии Донной Векич.
Напомним, в первом круге Даяна Ястремская обыграла Тимею Бабош из Венгрии.
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