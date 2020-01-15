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Ястремская на отказе Кербер вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде

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Экс-первая ракетка мира отказалась продолжать борьбу во второй партии.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал турнира серии WTA Premier в Аделаиде (Австралия).

Во втором раунде наша спортсменка обыграла немку Анжелик Кербер.

Аделаида. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) - Анжелик Кербер (Германия, 9) - 6-3, 2-0, отказ

Матч продолжался 45 минут.

Первый сет украинка начала неуверенно, но после этого смогла собраться и одержать победу в партии.

Во втором сете при счете 2:0 в пользу Даяны, немка попросила вызвать на корт физиотерапевта. После консультации с ним Кербер отказалась продолжать борьбу.

В четвертьфинале Ястремская встретится с представительницей Хорватии Донной Векич.

Напомним, в первом круге Даяна Ястремская обыграла Тимею Бабош из Венгрии.

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Теги: теннис, Даяна Ястремская, Анжелик Кербер
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