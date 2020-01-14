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Долгополов заявился на турнир в Акапулько

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Украинец близок к возвращению на корт.
Александр Долгополов
Александр Долгополов
Getty Images

Экс-первая ракетка Украины Александр Долгополов выступит на турнире серии ATP 500 в Акапулько (Мексика).

Наш спортсмен находится на первой строчке в альтернативном списке на попадание в основную сетку соревнований.

Турнир Mexican Open пройдет с 24 февраля по 1 марта.

Отметим, что Александр Долгополов не выходил на корт с мая 2018 года. В последний раз он выступал на Мастерсе в Риме. В начале декабря он перенес операцию на ноге. Ранее украинец вернулся к тренировкам.

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Теги: теннис, Александр Долгополов
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