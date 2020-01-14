Долгополов заявился на турнир в Акапулько

Украинец близок к возвращению на корт.

Экс-первая ракетка Украины Александр Долгополов выступит на турнире серии ATP 500 в Акапулько (Мексика).

Наш спортсмен находится на первой строчке в альтернативном списке на попадание в основную сетку соревнований.

Турнир Mexican Open пройдет с 24 февраля по 1 марта.

Отметим, что Александр Долгополов не выходил на корт с мая 2018 года. В последний раз он выступал на Мастерсе в Риме. В начале декабря он перенес операцию на ноге. Ранее украинец вернулся к тренировкам.