Долгополов заявился на турнир в Акапулько
Украинец близок к возвращению на корт.
Экс-первая ракетка Украины Александр Долгополов выступит на турнире серии ATP 500 в Акапулько (Мексика).
Наш спортсмен находится на первой строчке в альтернативном списке на попадание в основную сетку соревнований.
Acapulco 500 list: Nadal, Zverev, Berrettini, Wawrinka, Dimitrov, ... pic.twitter.com/v3YaBPe5f3— DT (@DartsTennis) January 14, 2020
Турнир Mexican Open пройдет с 24 февраля по 1 марта.
Отметим, что Александр Долгополов не выходил на корт с мая 2018 года. В последний раз он выступал на Мастерсе в Риме. В начале декабря он перенес операцию на ноге. Ранее украинец вернулся к тренировкам.
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