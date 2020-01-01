Стаховский - о загрязнении воздуха в Австралии: Я не ощущаю никакого дискомфорта

Украинский теннисист играет в квалификации турнира Большого Шлема.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский прокомментировал свою победу в первом матче отбора Australian Open над словенцем Блажем Ролой, а также рассказал о ситуации вокруг качества воздуха в Мельбурне.

“Матч получился напряженным, хотя по факту на подаче я проиграл 11 очков, на первой - вообще 2. В первом сете у него был брейкпоинт и он принял очень здорово, но “hawk-eye“ показал там миллиметровый “аут“. Это было на 5:5, по-моему, а на 6:5 у меня был сетбол, он его тоже отыграл, так что мы вот так обменялись. Я отыграл достаточно чисто тай-брейк.

Я сыграл очень ровный матч по всем спектрам, у меня не было каких-то супер-подъемов, но главное - не было провалов. Я играл ровно, я знал, что мне надо было делать, и я это сделал.

Когда я проснулся утром, то смог чувствовался в воздухе, поэтому матчи перенесли на час позднее. Когда была разминка, то единственное, что чувствовалось - это видимость. После обеда я уже не чувствовал смога. Конечно, я понимаю, что все смотрят на радары, счетчики, на степень загрязненности.

Но мы играем в Шанхае и в Пекине в таких условиях каждый день и никто даже не заикается о каких-то проблемах, что это опасно и так далее. Там ситуация обстоит намного хуже, но так как там вся эта информация, которую нам здесь рассказывают и показывают, недоступна, то все играют, потому что никто ничего не понимает и не знает.

Да, видно, что туман, что ты играешь в тумане, но никто не возражает. А тут, потому что организаторы рассказывают, показывают, стараются предотвратить какие-то плохие исходы, то все сразу наезжают, что не стоило играть.

Я бы не сказал, что не стоило играть. Я не могу сказать, что мне было играть как-то трудно или мне трудно дышалось. Скорее, это ментально чуть влияет, потому что ты начинаешь думать, мол, о, вот здесь смог, может, мне будет трудно дышать, а по факту я не ощущал никакого дискомфорта.

Хотя мы играли позже вечером и на самом деле уровень загрязнения воздуха снижался в течении дня“, - поведал украинец.

Во втором круге квалификации Отрытого чемпионата Австралии соперником Стаховский встретится с Алехандро Табило из Чили.