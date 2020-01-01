Ястремская - Кербер: прогноз и ставки букмекеров на матч в Аделаиде

Украинская теннисистка поборется с экс-первой ракеткой мира за выход в четвертьфинал турнира.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская сыграет во втором круге турнира серии WTA Premier в Аделаиде (Австралия). Соперницей нашей спортсменки будет немка Анжелик Кербер.

По мнению букмекеров, фаворитом этой встречи является украинка. Так, в компании Parimatch ставки на победу Ястремской принимаются с коэффициентом 1.79, в то время как успех ее соперницы оценили в 2.02.

Эксперты из William Hill установили следующие коэффициенты: победа Даяны - 1.73, победа представительницы Германии - 2.10.

Букмекерская контора bet365 также дает предпочтение нашей спортсменке, установив следующие коэффициенты: победа Ястремской - 1.72, победа Кербер - 2.00.

Ранее теннисистки не встречались между собой.

Матч Ястремская - Кербер состоится завтра, 15 января, предположительно около 05:00 по киевскому времени.