Завацкая: На кортах в Австралии много дыма, это очень опасно для игроков
Украинка выступит в квалификации турнира Большого Шлема.
Украинская теннисистка Катарина Завацкая оценила качество воздуха на кортах в Австралии.
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“Очень непросто. Голова болит четвертый день, очень тяжело.
Сегодня я тренировалась на закрытом корте, и все равно внутри собралось много дыма. Поэтому даже не знаю, как сегодня они поставили матчи, потому что для игроков это очень опасно. Говорят, завтра будет лучше“, - заявила украинка.
Отметим, что Катарина Завацкая в первом раунде отбора сыграет с китаянкой Ма Шуюэ.
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