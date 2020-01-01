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Завацкая: На кортах в Австралии много дыма, это очень опасно для игроков

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Украинка выступит в квалификации турнира Большого Шлема.
Катарина Завацкая в Мельбурне
Катарина Завацкая в Мельбурне
www.instagram.com/katya_zavatska

Украинская теннисистка Катарина Завацкая оценила качество воздуха на кортах в Австралии.

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“Очень непросто. Голова болит четвертый день, очень тяжело.

Сегодня я тренировалась на закрытом корте, и все равно внутри собралось много дыма. Поэтому даже не знаю, как сегодня они поставили матчи, потому что для игроков это очень опасно. Говорят, завтра будет лучше“, - заявила украинка.

Отметим, что Катарина Завацкая в первом раунде отбора сыграет с китаянкой Ма Шуюэ.

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Теги: теннис, Катарина Завацкая, Australian Open
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Источник: btu.org.ua

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