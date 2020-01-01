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Стаховский пробился во второй раунд квалификации Australian Open

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Украинец продолжает борьбу, чтоб попасть в основную сетку турнира.
Сергей Стаховский
Сергей Стаховский
getty

Украинский теннисист Сергей Стаховский выиграл своего соперника из Словении в рамках первого раунда квалификации на Australian Open.

Квалификация.
Сергей Стаховский - Блаж Рола - 7:6 (7:3), 6:4.

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Матч продолжался более полутора часа. За это время Стаховский выполнил один брейк-пойинт.

Во втором раунде Стаховский сыграет против чилийца Алехандро Табило, который занимает 207-е место в мировом рейтинге.

Ранее сообщалось, что Калинина уступила в первом матче квалификации на Australian Open.

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Теги: Сергей Стаховский, теннис, Australian Open
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