Стаховский пробился во второй раунд квалификации Australian Open
Украинец продолжает борьбу, чтоб попасть в основную сетку турнира.
Украинский теннисист Сергей Стаховский выиграл своего соперника из Словении в рамках первого раунда квалификации на Australian Open.
Квалификация.
Сергей Стаховский - Блаж Рола - 7:6 (7:3), 6:4.
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Матч продолжался более полутора часа. За это время Стаховский выполнил один брейк-пойинт.
Во втором раунде Стаховский сыграет против чилийца Алехандро Табило, который занимает 207-е место в мировом рейтинге.
Ранее сообщалось, что Калинина уступила в первом матче квалификации на Australian Open.
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