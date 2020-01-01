На Australian Open были остановлены тренировки из-за дыма от лесных пожаров

Ситуация постепенно улучшается.

На Australian Open были приостановили утренние тренировки. Причиной такого стала задымленности в результате масштабных лесных пожаров в стране, об этом сообщается в пресс-релизе турнира.

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С ночи понедельника на вторник ветер дул в сторону Мельбурна, где сейчас проходят квалификационные матчи.

Организаторы турнира утверждают, что условия на кортах улучшаются, и за ними ведется постоянное наблюдение.

Дальнейшие решения будут приняты вместе с медицинским персоналом турнира, национальным Бюро метеорологии и Управлением по охране окружающей среды (EPA) штата Виктория.

Ранее сообщалось, что Australian Open может пройти на крытых кортах.