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На Australian Open были остановлены тренировки из-за дыма от лесных пожаров

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Ситуация постепенно улучшается.
Открытий чемпионат Австралии
Открытий чемпионат Австралии
Getty Images

На Australian Open были приостановили утренние тренировки. Причиной такого стала задымленности в результате масштабных лесных пожаров в стране, об этом сообщается в пресс-релизе турнира.

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С ночи понедельника на вторник ветер дул в сторону Мельбурна, где сейчас проходят квалификационные матчи. 

Организаторы турнира утверждают, что условия на кортах улучшаются, и за ними ведется постоянное наблюдение.

Дальнейшие решения будут приняты вместе с медицинским персоналом турнира, национальным Бюро метеорологии и Управлением по охране окружающей среды (EPA) штата Виктория.

Ранее сообщалось, что Australian Open может пройти на крытых кортах.

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Теги: теннис, Australian Open, Мельбурн
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