Калинина уступила в первом матче квалификации на Australian Open

Украинская теннисистка не смогла пробиться в основную сетку.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина проиграла своей соперницы из Румынии Монике Никулеску в рамках первого раунда квалификации на Australian Open.

Квалификация.

Ангелина Калинина - Моника Никулеску - 6:7 (7:9), 2:6.

Матч продолжался 1 час и 59 минут. За это время украинка дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и смогла реализовать два брейк-пойнта.

Николеску удалось выиграть четыре гейма на подачах Калининой.

Отметим, что другие украинки продолжат борьбу в квалификации на Australian Open.