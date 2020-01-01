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Калинина уступила в первом матче квалификации на Australian Open

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Украинская теннисистка не смогла пробиться в основную сетку.
Ангелина Калинина
Ангелина Калинина
Getty Images

Украинская теннисистка Ангелина Калинина проиграла своей соперницы из Румынии Монике Никулеску в рамках первого раунда квалификации на Australian Open.

Квалификация.
Ангелина Калинина - Моника Никулеску - 6:7 (7:9), 2:6.

Матч продолжался 1 час и 59 минут. За это время украинка дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и смогла реализовать два брейк-пойнта.

Николеску удалось выиграть четыре гейма на подачах Калининой.

Отметим, что другие украинки продолжат борьбу в квалификации на Australian Open.

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Теги: Ангелина Калинина, теннис, Australian Open
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