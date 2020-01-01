Стало известно, с кем Украина сыграет в Кубке Федераций

Турнир пройдет в Эстонии с 5 по 8 февраля.

Женская сборная Украины узнала соперников по группе в Кубке Федераций. Наша команда сыграет со сборными Хорватии, Болгарии, а в другой группе сразятся Италия, Эстония, Австрия и Греция.

Турнир пройдет Таллине (Эстония) с 5-го по 8-е февраля.

Вашему вниманию составы команд:

Украина: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Катерина Козлова , Катарина Завацкая, Леся Цуренко.

Хорватия: Яна Фетт, Тена Лукаш, Леа Бошкович, Дарья Юрак.

Болгария: Виктория Томова, Изабелла Шиникова, Гергана Топалова, Петя Аршинкова.

Напомним, что ранее стали известны соперницы украинок по квалификации на Australian Open.