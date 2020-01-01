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Стало известно, с кем Украина сыграет в Кубке Федераций

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Турнир пройдет в Эстонии с 5 по 8 февраля.
Женская сборной Украины по теннису
Женская сборной Украины по теннису
Getty Images

Женская сборная Украины узнала соперников по группе в Кубке Федераций. Наша команда сыграет со сборными Хорватии, Болгарии, а в другой группе сразятся Италия, Эстония, Австрия и Греция.

Турнир пройдет Таллине (Эстония) с 5-го по 8-е февраля.
Вашему вниманию составы команд: 

Украина: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Катерина Козлова , Катарина Завацкая, Леся Цуренко.

Хорватия: Яна Фетт, Тена Лукаш,  Леа Бошкович,  Дарья Юрак.

Болгария: Виктория Томова, Изабелла Шиникова, Гергана Топалова, Петя Аршинкова.

Напомним, что ранее стали известны соперницы украинок по квалификации на Australian Open.

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Теги: Кубок Конфедераций, Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Катерина Козлова, Леся Цуренко, теннис
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