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Украинские теннисистки узнали соперниц по квалификации на Australian Open

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Четыре украинки выступят в отборе турнира Большого Шлема.
Марта Костюк
Марта Костюк
Getty Images

В Мельбурне прошла жеребьевка квалификации Открытого чемпионата Австралии, где сыграют четыре представительницы Украины.

Катарина Завацкая (№107 WTA) первом раунде отбора сыграет с китаянкой Ма Шуюэ (№240). В прошлом году украинка впервые сыграла в Мельбурне, уступив в первом круге квалификации.

Марта Костюк (№149 WTA) встретится с представительницей России Наталией Вихлянцевой (№112). Этот отбор станет для юной теннисистки третьим. В 2018 году Марта дошла до третьего круга основной сетки, а в прошлом - проиграла в финальном раунде квалификации.

Ангелина Калинина (№157 WTA) сыграет с румынкой Моникой Никулеску (№127). В прошлом сезоне украинка впервые приняла участие в квалификации Australian Open, где дошла второго раунда.

Дарья Лопатецкая (№332 WTA) проведет дебютный матч на турнирах Большого Шлема против Конни Перрен из Швейцарии (№204).

Напомним, пять украинских теннисисток выступят в основной сетке Australian Open.

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Теги: теннис, Australian Open, Марта Костюк, Дарья Лопатецкая, Катарина Завацкая, Ангелина Калинина
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Источник: btu.org.ua

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