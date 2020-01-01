Ястремская: Я фокусируюсь на себе, а не на сопернице

Украинка призналась, что у нее был не самый лучший прием в игре.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала победу над Тимеей Бабош в рамках первого раунда турнира в Аделаиде (Австралия).

“О сопернице я не думала как о “лаки лузере“, она - прекрасный игрок, я старалась сохранять свою обычную концентрацию. Я старалась показать свой самый лучший теннис, к сожалению, не смогла, но старалась сделать все, что в моих силах.

Сегодня у меня был не самый лучший прием, я постараюсь потренироваться и лучше подготовиться к следующему матчу. Насколько я обращаю внимание на соперницу во время игры? Мой тренер говорит мне фокусироваться на себе, это то, что я стараюсь делать“, - заявила Ястремская.

Cмотрите также видео обзор матча Ястремская - Бабош.