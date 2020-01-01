Переключиться на мобильную версию

Ястремская вышла во второй круг турнира в Аделаиде

Комментариев: 0
Украинка в двух сетах обыграла представительницу Венгрии.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская одержала победу в первом круге турнира серии WTA Premier в Аделаиде (Австралия). Наша спортсменка в двух сетах победила Тимею Бабош из Венгрии.

Аделаида. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) - Тимеа Бабош (Венгрия, LL) 7-5, 6-3

Матч продолжался 1 час и 15 минут. Судьбу первой партии решил один брейк. Во втором сете украинка уступила сопернице три гейма.

В следующем круге Даяна встретится с с победительницей матча Анжелик Кербер - Ван Цян.

Поделись:
Теги: теннис, Даяна Ястремская, WTA
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь