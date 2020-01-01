Ястремская вышла во второй круг турнира в Аделаиде

Украинка в двух сетах обыграла представительницу Венгрии.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская одержала победу в первом круге турнира серии WTA Premier в Аделаиде (Австралия). Наша спортсменка в двух сетах победила Тимею Бабош из Венгрии.

Аделаида. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) - Тимеа Бабош (Венгрия, LL) 7-5, 6-3

Матч продолжался 1 час и 15 минут. Судьбу первой партии решил один брейк. Во втором сете украинка уступила сопернице три гейма.

В следующем круге Даяна встретится с с победительницей матча Анжелик Кербер - Ван Цян.