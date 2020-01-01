Козлова вышла в следующий круг турнира в Хобарте
Украинская теннисистка оказалась сильнее представительницы Испании.
Украинская теннисистка Катерина Козлова пробилась во второй раунд турнира серии WTA в австралийском Хобарте.
В стартовом круге наша спортсменка обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо.
Хобарт. Первый круг
Катерина Козлова (Украина, Q) - Сара Соррибес-Тормо (Испания, Q) - 6-2, 6-1
Матч продолжался 1 час 23 минуты. За это время украинка выполнила 1 эйс, не допустила ни одной двойной ошибки, и реализовала 6 брейк-поинтов из 13. Ее соперница ни разу не подала на вылет, сделала 2 двойных ошибки и реализовала 1 брейк из 1.
Во втором раунде Катерина сыграет с победительницей матча Кирстен Флипкенс (Бельгия) - Чжан Шуай (Китай).
Напомним, Катерина Козлова вышла в основную сетку турнира в Хобарте через квалификацию.
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