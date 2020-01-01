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Козлова вышла в следующий круг турнира в Хобарте

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Украинская теннисистка оказалась сильнее представительницы Испании.
Катерина Козлова
Катерина Козлова
Getty Images

Украинская теннисистка Катерина Козлова пробилась во второй раунд турнира серии WTA в австралийском Хобарте.

В стартовом круге наша спортсменка обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо.

Хобарт. Первый круг
Катерина Козлова (Украина, Q) - Сара Соррибес-Тормо (Испания, Q) - 6-2, 6-1

Матч продолжался 1 час 23 минуты. За это время украинка выполнила 1 эйс, не допустила ни одной двойной ошибки, и реализовала 6 брейк-поинтов из 13. Ее соперница ни разу не подала на вылет, сделала 2 двойных ошибки и реализовала 1 брейк из 1.

Во втором раунде Катерина сыграет с победительницей матча Кирстен Флипкенс (Бельгия) - Чжан Шуай (Китай).

Напомним, Катерина Козлова вышла в основную сетку турнира в Хобарте через квалификацию.

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Теги: теннис, Катерина Козлова, WTA
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