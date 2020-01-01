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Сербия обыграла Испанию в финале ATP Cup

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Решающее очко сербам принесли Новак Джокович и Виктор Троицки.
Новак Джокович
Новак Джокович
Getty Images

Сербские теннисисты Новак Джокович и Виктор Троицки победили испанцев Пабло Карреньо-Бусту и Фелисиано Лопеса в заключительном матче международного командного турнира ATP Cup.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут и завершилась в двух сетах - 6:3, 6:4. 

Сербы выполнили пять эйсов и сделали три брейк-поинта. На счету испанцев четыре подачи навылет и один брейк.

Благодаря победе сборная Сербии стала первым победителем ATP Cup, который проходил в Австралии. 

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Теги: Сербия, Испания, теннис, ATP Cup-2020
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