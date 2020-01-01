Чемпионка US Open пропустит Открытий чемпионат Австралии
Бьянка Андрееску все еще не восстановилась после травмы.
Шестая ракетка мира Бьянка Андрееску сообщила, что не сможет выступить в этом году на Открытом чемпионате Австралии.
“К сожалению, я не успеваю восстановиться к Australian Open и не сыграю там в этом году. Это было тяжелым решением для меня, потому что я люблю играть в Мельбурне, но я не могу нарушать планы по восстановлению колена.
С нетерпением жду возвращения в Австралию“, - написала представительница Канады на своей странице в Twitter.
Ранее сообщалось, что Андрееску стала спортсменкой года в Канаде.
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