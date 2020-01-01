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Козлова вышла в финал квалификации турнира в Хобарте

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Украинка в двух сетах разгромила представительницу Австралии.
Катерина Козлова
Катерина Козлова
Getty Images

Украинская теннисистка Катерина Козлова пробилась в финал квалификации хардового турнира серии WTA International в Хобарте (Австралия).

В полуфинальном матче отбора наша спортсменка в двух сетах обыграла хозяйку соревнований Джесику Фаулер.

Матч продолжался всего 46 минут. За это время украинка отдала сопернице всего 2 гейма.

Квалификация. Полуфинал

Катерина Козлова (Украина) – Джессика Фаулер (Австралия) – 6:0, 6:2

В финале квалификации Катерина встретится с итальянкой Камилой Джорджи.

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Теги: теннис, Катерина Козлова
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