Козлова вышла в финал квалификации турнира в Хобарте

Украинка в двух сетах разгромила представительницу Австралии.

Украинская теннисистка Катерина Козлова пробилась в финал квалификации хардового турнира серии WTA International в Хобарте (Австралия).

В полуфинальном матче отбора наша спортсменка в двух сетах обыграла хозяйку соревнований Джесику Фаулер.

Матч продолжался всего 46 минут. За это время украинка отдала сопернице всего 2 гейма.

Квалификация. Полуфинал

Катерина Козлова (Украина) – Джессика Фаулер (Австралия) – 6:0, 6:2

В финале квалификации Катерина встретится с итальянкой Камилой Джорджи.