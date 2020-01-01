Козлова вышла в финал квалификации турнира в Хобарте
Украинка в двух сетах разгромила представительницу Австралии.
Украинская теннисистка Катерина Козлова пробилась в финал квалификации хардового турнира серии WTA International в Хобарте (Австралия).
В полуфинальном матче отбора наша спортсменка в двух сетах обыграла хозяйку соревнований Джесику Фаулер.
Матч продолжался всего 46 минут. За это время украинка отдала сопернице всего 2 гейма.
Квалификация. Полуфинал
Катерина Козлова (Украина) – Джессика Фаулер (Австралия) – 6:0, 6:2
В финале квалификации Катерина встретится с итальянкой Камилой Джорджи.
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