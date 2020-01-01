Козлова выступит в квалификации турнира в Хобарте

Украинка поборется за выход в основную сетку соревнований.

Украинская теннисистка Катерина Козлова сыграет в квалификации турнира серии WTA International в Хобарте (Австралия).

В первом раунде отбора наша спортсменка встретится с хозяйкой соревнований Джессикой Фаулер.

Это будет третье выступление украинки в Хобарте. В 2015 году Катерина дошла до второго раунда, а в прошлом сезоне уступила в первом круге основной сетки.

Напомним, ранее Козлова проиграла в первом раунде турнира в Окленде.