Козлова выступит в квалификации турнира в Хобарте
Украинка поборется за выход в основную сетку соревнований.
Украинская теннисистка Катерина Козлова сыграет в квалификации турнира серии WTA International в Хобарте (Австралия).
В первом раунде отбора наша спортсменка встретится с хозяйкой соревнований Джессикой Фаулер.
Это будет третье выступление украинки в Хобарте. В 2015 году Катерина дошла до второго раунда, а в прошлом сезоне уступила в первом круге основной сетки.
Напомним, ранее Козлова проиграла в первом раунде турнира в Окленде.
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