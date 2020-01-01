Бондаренко покинула турнир в Шэньчжэне

Украинская теннисистка не смогла пробиться в полуфинал.

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко проиграла своей соперницы из Чехии Кристине Плишковой в четвертьфинале турнира WTA Shenzhen Open в Шэньчжэне (Китай).

Шэньчжэн. Четвертьфинал.

Екатерина Бондаренко (Украина) - Кристина Плишкова (Чехия) - 4:6, 4:6

Матч продолжался 1 час 12 минут. За это время Бондаренко проиграла 3 гейма на своей подаче, реализовала один брейк-поинт за всю игру.

Кристина Плишкова в полуфинале сыграет против Елены Рыбакиной, которая представляет Казахстан.

Отметим, что для Бондаренко это был первый четвертьфинал турнира с 2017 года.

Ранее сообщалось, что Ястремская примет участие на турнире в Дубае.