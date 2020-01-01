Бондаренко покинула турнир в Шэньчжэне
Украинская теннисистка не смогла пробиться в полуфинал.
Украинская теннисистка Катерина Бондаренко проиграла своей соперницы из Чехии Кристине Плишковой в четвертьфинале турнира WTA Shenzhen Open в Шэньчжэне (Китай).
Шэньчжэн. Четвертьфинал.
Екатерина Бондаренко (Украина) - Кристина Плишкова (Чехия) - 4:6, 4:6
Матч продолжался 1 час 12 минут. За это время Бондаренко проиграла 3 гейма на своей подаче, реализовала один брейк-поинт за всю игру.
Кристина Плишкова в полуфинале сыграет против Елены Рыбакиной, которая представляет Казахстан.
Отметим, что для Бондаренко это был первый четвертьфинал турнира с 2017 года.
Ранее сообщалось, что Ястремская примет участие на турнире в Дубае.
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