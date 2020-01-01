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Бондаренко - Плишкова: видео онлайн трансляция матча в Шэньчжэне

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Украинская теннисистка сыграет в четвертьфинале турнира в Китае.

Бондаренко - Плишкова: видео онлайн трансляция
Бондаренко - Плишкова: видео онлайн трансляция
Getty Images

В четверг, 9 января, украинская теннисистка Екатерина Бондаренко сыграет четвертьфинальный поединок на турнире в Шэньчжэне (Китай).

Соперницей украинки станет представительница Чехии Кристина Плишкова, которая занимает 66-ю строчку в рейтинге WTA. Матч пройдет четвертым запуском на центральном корте после матча Рыбакина – Мертенс.

Вашему вниманию видео онлайн трансляция матча Бондаренкл - Плишкова, который предположительно начнется в 12:15 по киевскому времени.

Напомним, что во втором раунде украинка обыграла представительницу из Китая.

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Теги: Катерина Бондаренко, Кристина Плишкова, теннис, Шэньчжэне
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