Ястремская примет участие на турнире в Дубае
Украинка заявилась на турнир.
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская примет участие на турнире в Дубае.
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Соревнования пройдут с 17 по 22 февраля. Турнир будет иметь статус Premier.
Отметим, что в прошлом году украинка принимала участие в турнире, однако Даяна проиграла уже в первом раунде.
Ранее сообщалось, что Элина Свитолина пропустит этот турнир впервые за 5 лет.
Напомним, что Ястремская уступила в первом раунде турнира в Брисбене.
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