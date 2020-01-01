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Ястремская примет участие на турнире в Дубае

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Украинка заявилась на турнир.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская примет участие на турнире в Дубае.

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Соревнования пройдут с 17 по 22 февраля. Турнир будет иметь статус Premier.

Отметим, что в прошлом году украинка принимала участие в турнире, однако Даяна проиграла уже в первом раунде.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина пропустит этот турнир впервые за 5 лет.

Напомним, что Ястремская уступила в первом раунде турнира в Брисбене.

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Теги: Даяна Ястремская, теннис, Дубаи
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