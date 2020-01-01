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Шарапова получила уайлд-кард на Australian Open

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Россиянка не будет участвовать в квалификационном турнире.
Мария Шарапова
Мария Шарапова
Getty Images

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова получила возможность автоматически попасть в основную сетку Australian Open, об этом сообщила пресс-служба турнира.

Россиянка получила уайлд-кард от организаторов. Это дает право Шараповой пропустить квалификационный турнир

Напомним, что турнир Australian Open пройдет с 20 января по 2 февраля. Отметим, что турнир может пройти на крытых кортах, если условия будут опасными для проведения соревнований из-за лесных пожаров, бушующих на территории страны.

Отметим, что Шарапова заявил о том, что стала ближе к завершению карьеры.

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Теги: Australian Open, Мария Шарапова, теннис
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