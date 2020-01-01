Калинина покинула турнир в Бендиго
В первом круге украинка уступила представительнице США.
Украинская теннисистка Ангелина Калинина проиграла на старте турнира серии ITF в Бендиго (Австралия).
Наша спортсменка в двух сетах проиграла американке Ирине Фалькони - 2:6, 4:6.
Отметим, что изначально данные соревнования должны были пройти в Канберре, но организаторы решили перенести турнир в другое место из-за лесных пожаров.
Ранее сообщалось, что Australian Open может пройти на крытых кортах.
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