Калинина покинула турнир в Бендиго

В первом круге украинка уступила представительнице США.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина проиграла на старте турнира серии ITF в Бендиго (Австралия).

Наша спортсменка в двух сетах проиграла американке Ирине Фалькони - 2:6, 4:6.

Отметим, что изначально данные соревнования должны были пройти в Канберре, но организаторы решили перенести турнир в другое место из-за лесных пожаров.

Ранее сообщалось, что Australian Open может пройти на крытых кортах.