Australian Open может пройти на крытых кортах

Открытий чемпионат Австралии состоится в конце январе в Мельбурне.

Матчи Открытого чемпионата Австралии пройдут на закрытых кортах, если условия будут опасными для проведения соревнований из-за лесных пожаров, бушующих на территории страны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на организаторов турнира.

Турнир могут провести на трех стадионах с раздвижными крышами и восьми крытых кортах в Мельбурн-парке.

“Это маловероятно, но в экстремальных условиях задымления крыши на трех стадионах будут закрытыми, а матчи пройдут в условиях кондиционирования и фильтрации воздуха.

Обычно мы используем выдвижные крыши для продолжения игры, когда идет дождь или в сильную жару.

Здоровье теннисистов, болельщиков и персонала всегда является для нас приоритетом, и мы будем принимать решение с учетом этого“, - заявил директор турнира Крейг Тили.

Напомним, Australian Open пройдет с 20 января по 2 февраля.