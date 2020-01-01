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Australian Open может пройти на крытых кортах

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Открытий чемпионат Австралии состоится в конце январе в Мельбурне.
Открытий чемпионат Австралии
Открытий чемпионат Австралии
Getty Images

Матчи Открытого чемпионата Австралии пройдут на закрытых кортах, если условия будут опасными для проведения соревнований из-за лесных пожаров, бушующих на территории страны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на организаторов турнира.

Турнир могут провести на трех стадионах с раздвижными крышами и восьми крытых кортах в Мельбурн-парке.

“Это маловероятно, но в экстремальных условиях задымления крыши на трех стадионах будут закрытыми, а матчи пройдут в условиях кондиционирования и фильтрации воздуха.

Обычно мы используем выдвижные крыши для продолжения игры, когда идет дождь или в сильную жару.

Здоровье теннисистов, болельщиков и персонала всегда является для нас приоритетом, и мы будем принимать решение с учетом этого“, - заявил директор турнира Крейг Тили.

Напомним, Australian Open пройдет с 20 января по 2 февраля.

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Теги: теннис, Australian Open, Мельбурн
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