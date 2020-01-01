Australian Open может пройти на крытых кортах
Матчи Открытого чемпионата Австралии пройдут на закрытых кортах, если условия будут опасными для проведения соревнований из-за лесных пожаров, бушующих на территории страны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на организаторов турнира.
Турнир могут провести на трех стадионах с раздвижными крышами и восьми крытых кортах в Мельбурн-парке.
“Это маловероятно, но в экстремальных условиях задымления крыши на трех стадионах будут закрытыми, а матчи пройдут в условиях кондиционирования и фильтрации воздуха.
Обычно мы используем выдвижные крыши для продолжения игры, когда идет дождь или в сильную жару.
Здоровье теннисистов, болельщиков и персонала всегда является для нас приоритетом, и мы будем принимать решение с учетом этого“, - заявил директор турнира Крейг Тили.
Напомним, Australian Open пройдет с 20 января по 2 февраля.
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