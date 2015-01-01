Свитолина впервые за пять лет пропустит турнир в Дубае

Украинская теннисистка не заявилась на соревнования в ОАЭ.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина впервые с 2015 года пропустит турнир Dubai Duty Free Championships, который пройдет с 17 по 22 февраля в ОАЭ.

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Для нашей теннисистки соревнования в Дубае - одни из самых успешных в карьере. Тут она два раза выигрывала титул (в 2017 и 2018 годах), а еще дважды (в 2016 и 2019 годах) играла в полуфинале.

Вероятно, Свитолина решила взять отдых на время турнира в Дубае, потому что до этого пройдет Australian Open (20 января - 2 февраля), а потом матчи Кубка Федерации в Таллине (с 5 по 9 февраля).

Элина также заявилась на турнир серии WTA International в Хуахине (Таиланд), который пройдет с 10 по 16 февраля.

Ранее Элина Свитолина потерпела поражение в стартовом матче сезона.