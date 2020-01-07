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Циципас поранил отца разбитой ракеткой

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Греческий теннисист эмоционально отреагировал на проигранный сет.
Стефанос Циципас
Стефанос Циципас
Getty Images

Шестая ракетка мира Стефанос Циципас отметился эмоциональным поведением во время матча против Ника Кирьоса, который прошел в рамках турнира ATP Cup.

После проигранного первого сета грек ударил ракеткой по скамейке и случайно зацепил собственного отца Апостолоса.

После матча Циципас-младший прокомментировал данный эпизод:

“Все было нормально. Это произошло случайно. Этот момент сразу вылетел у меня из головы, и я сконцентрировался на своей игре. Я не собирался этого делать, но, к сожалению, ситуация вышла из-под контроля.

Возможно, из-за этого отец на три дня оставит меня под домашним арестом“, - в шутку сказал Циципас во время интервью журналисту New York Times Бену Ротенбергу.

Отметим, что поединок завершился победой победой представителя Австралии - 7:6, 6:7, 7:6.

Ранее сообщалось, что Ник Кирьос кинул стул и отказался продолжать матч после предупреждения от судьи.

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Теги: теннис, Стефанос Циципас, ATP
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