Циципас поранил отца разбитой ракеткой
Шестая ракетка мира Стефанос Циципас отметился эмоциональным поведением во время матча против Ника Кирьоса, который прошел в рамках турнира ATP Cup.
После проигранного первого сета грек ударил ракеткой по скамейке и случайно зацепил собственного отца Апостолоса.
Uh...— Matthew Willis (@MattRacquet) January 7, 2020
🎥 @primevideosport pic.twitter.com/ooa72qyJXi
После матча Циципас-младший прокомментировал данный эпизод:
“Все было нормально. Это произошло случайно. Этот момент сразу вылетел у меня из головы, и я сконцентрировался на своей игре. Я не собирался этого делать, но, к сожалению, ситуация вышла из-под контроля.
Возможно, из-за этого отец на три дня оставит меня под домашним арестом“, - в шутку сказал Циципас во время интервью журналисту New York Times Бену Ротенбергу.
Отметим, что поединок завершился победой победой представителя Австралии - 7:6, 6:7, 7:6.
Ранее сообщалось, что Ник Кирьос кинул стул и отказался продолжать матч после предупреждения от судьи.
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