Свитолина и Ястремская сыграют за сборную Украины в Кубке Федерации

Национальная команда выступит сильнейшим составом.

Стал известен состав сборной Украины на матчи Первой группы Евро-Африканской зоны на Кубке Федерации.

В заявку вошли Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Катерина Козлова, Катарина Завацкая, Леся Цуренко. Капитан команды - Михаил Филима.

Таким образом, нашу страну представит топ-пятерка украинских теннисисток в актуальном рейтинге WTA.

Соревнования пройдут с 5 по 8 февраля в Таллине (Эстония).