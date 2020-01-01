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Свитолина и Ястремская сыграют за сборную Украины в Кубке Федерации

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Национальная команда выступит сильнейшим составом.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Стал известен состав сборной Украины на матчи Первой группы Евро-Африканской зоны на Кубке Федерации.

В заявку вошли Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Катерина Козлова, Катарина Завацкая, Леся Цуренко. Капитан команды - Михаил Филима.

Таким образом, нашу страну представит топ-пятерка украинских теннисисток в актуальном рейтинге WTA.

Соревнования пройдут с 5 по 8 февраля в Таллине (Эстония).

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко, Катерина Козлова, Катарина Завацкая
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Источник: btu.org.ua

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