Свитолина и Ястремская сыграют за сборную Украины в Кубке Федерации
Национальная команда выступит сильнейшим составом.
Стал известен состав сборной Украины на матчи Первой группы Евро-Африканской зоны на Кубке Федерации.
В заявку вошли Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Катерина Козлова, Катарина Завацкая, Леся Цуренко. Капитан команды - Михаил Филима.
Таким образом, нашу страну представит топ-пятерка украинских теннисисток в актуальном рейтинге WTA.
Соревнования пройдут с 5 по 8 февраля в Таллине (Эстония).
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