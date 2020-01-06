Долгополов вернулся к тренировкам
Украинский теннисист восстанавливается после травмы.
Экс-первая ракетка Украины Александр Долгополов вернулся к тренировкам после операции на ноге.
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“Ну, что, начнем заново. Всех с праздниками“, - написал Долгополов на своей странице в Instagram.
Отметим, что украинец не выходил на корт с мая 2018 года. В последний раз он выступал на Мастерсе в Риме.
Напомним, в начале декабря Александр Долгополов перенес операцию на ноге.
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