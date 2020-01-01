Ястремская уступила в первом раунде турнира в Брисбене

Украинка проиграла 9-й ракетке мира.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская уступила нидерландской спортсменке Кики Бертенс в первом раунде турнира серии WTA Premier в Брисбене (Австралия).

Брисбен. Первый раунд

Даяна Ястремская (Украина) - Кики Бертенс (Нидерланды) - 4:6, 6:1, 3:6

Матч продолжался 1 час 33 минуты. За это время Ястремская один раз сделала подачу навылет и реализовал четыре из десяти брейк-поинтов, допустила шесть двойных ошибок.

Отметим, что поединок в Брисбене стал третьим между теннисистками. В первых двух встречах победы одержала Кики Бертенс.

Напомним, что Свитолина завершила свои выступления в Брисбене после первого раунда.

Ранее сообщалось, что Бондаренко пробилась в в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне.