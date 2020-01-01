Переключиться на мобильную версию

Ястремская уступила в первом раунде турнира в Брисбене

Комментариев: 0
Украинка проиграла 9-й ракетке мира.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская уступила нидерландской спортсменке Кики Бертенс в первом раунде турнира серии WTA Premier в Брисбене (Австралия).

Брисбен. Первый раунд

Даяна Ястремская (Украина) - Кики Бертенс (Нидерланды) - 4:6, 6:1, 3:6

Матч продолжался 1 час 33 минуты. За это время Ястремская один раз сделала подачу навылет и реализовал четыре из десяти брейк-поинтов, допустила шесть двойных ошибок.

Отметим, что поединок в Брисбене стал третьим между теннисистками. В первых двух встречах победы одержала Кики Бертенс.

Напомним, что Свитолина завершила свои выступления в Брисбене после первого раунда.

Ранее сообщалось, что Бондаренко пробилась в в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне.

Поделись:
Теги: Даяна Ястремская, Кики Бертенс, теннис, Брисбен
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь