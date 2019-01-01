Бондаренко вышла в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне

Украинка сыграет в четвертьфинале турнира WTA International впервые с 2017 года.

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко обыграла китаянку Чжан Шуай во втором раунде турнира WTA Shenzhen Open в Шэньчжэне (Китай).

Шэньчжэне. Второй раунд.

Катерина Бондаренко (Украина) - Чжан Шуай (Китай) - 7:6 (10:8), 6:3.

Матч продолжался 1 час 34 минуты. За это время Бондаренко один раз сделала подачу на вылет, реализовала один брейк-поинт, допустила шесть двойных ошибок.

Отметим, что украинка пробилась в 1/4 финала WTA International впервые с 2017 года. Соперницей Бондаренко будет чешка Кристина Плишкова.

Ранее сообщалось, что Козлова покинула турнир в Окленде.