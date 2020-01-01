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Ястремская - Бертенс: прогноз и ставки букмекеров на матч в Брисбене

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Даяна Ястремская начнет новый сезон в Австралии.
Ястремская - Бертенс: прогноз и ставки букмекеров
Ястремская - Бертенс: прогноз и ставки букмекеров
Getty Images

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская впервые сыграет в основной сетке турнира серии WTA Premier в Брисбене (Австралия).

Соперницей нашей спортсменки в первом круге будет девятая ракетка мира Кики Бертенс.

По мнению букмекеров, фаворитом этой встречи является украинка.

Так, в компании Parimatch ставки на победу Ястремской принимаются с коэффициентом 1.86, в то время как успех ее соперницы оценили в 1.94.

Эксперты из William Hill установили следующие коэффициенты: победа Даяны - 1.80, победа представительницы Нидерландов - 2.00.

А вот букмекерская контора bet365 не отдает предпочтения ни одной из теннисисток, установив следующие коэффициенты: победа Ястремской - 1.83, победа Бертенс - 1.83.

Ранее теннисистки встречались между собой дважды. Обе победы на счету Бертенс.

Матч Ястремская - Бертенс состоится завтра, 7 января, предположительно около 06:00 по киевскому времени.

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Теги: теннис, Даяна Ястремская, Брисбен, прогноз, ставки букмекеров, букмекеры, Кики Бертенс
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