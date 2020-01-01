Ястремская - Бертенс: прогноз и ставки букмекеров на матч в Брисбене
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская впервые сыграет в основной сетке турнира серии WTA Premier в Брисбене (Австралия).
Соперницей нашей спортсменки в первом круге будет девятая ракетка мира Кики Бертенс.
По мнению букмекеров, фаворитом этой встречи является украинка.
Так, в компании Parimatch ставки на победу Ястремской принимаются с коэффициентом 1.86, в то время как успех ее соперницы оценили в 1.94.
Эксперты из William Hill установили следующие коэффициенты: победа Даяны - 1.80, победа представительницы Нидерландов - 2.00.
А вот букмекерская контора bet365 не отдает предпочтения ни одной из теннисисток, установив следующие коэффициенты: победа Ястремской - 1.83, победа Бертенс - 1.83.
Ранее теннисистки встречались между собой дважды. Обе победы на счету Бертенс.
Матч Ястремская - Бертенс состоится завтра, 7 января, предположительно около 06:00 по киевскому времени.
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