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Свитолина потерпела поражение в стартовом матче сезона

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Украинская теннисистка покинула турнир в Брисбене.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина уступила американке Даниэль Коллинс в первом раунде турнира серии WTA Premier в Брисбене (Австралия).

Брисбен. Первый круг
Элина Свитолина (Украина, 4) - Даниэль Коллинс (США) - 1-6, 1-6

Матч продолжался менее часа. За это время украинка ни одного раза не подала на вылет, допустила 3 двойные ошибки и не смогла реализовать ни одного брейк-поинта из 4. На счету ее соперницы 5 эйсов, ни одной двойной ошибки и 5 из 10 реализованных брейк-поинта.

Для теннисисток это была первая очная встреча.

Во втором круге Коллинс встретится с Донной Векич или Юлией Путинцевой.

Отметим, что завтра борьбу на турнире в Брисбене начнет еще одна представительница Украины - Даяна Ястремская.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Брисбен
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