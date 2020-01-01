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Костюк не смогла пробиться в основную сетку турнира в Брисбене

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В финале квалификации украинка уступила представительнице России.
Марта Костюк
Марта Костюк
Getty Images

Украинская теннисистка Марта Костюк потерпела поражение в финале квалификации турнира серии WTA Premier в Брисбене (Австралия). Наша спортсменка в двух сетах уступила россиянке Людмиле Самсоновой.

Брисбен. Квалификация. Финал
Марта Костюк (Украина) - Людмила Самсонова (Россия) - 6-7 (4), 4-6

Матч 1 час и 46 минут. За это время Костюк выполнила 6 эйсов при 3 двойных ошибках и реализовала 2 брейкпоинта из 5. На счету ее соперницы 5 эйсов при 6 двойных ошибках и 3 рнализованных брейкпоинта из 5.

Напомним, в основой сетке турнира в Брисбене сыграют две представительницы Украины - Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Ранее стали известны имена их соперниц.

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Теги: теннис, Марта Костюк, Брисбен
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