Костюк не смогла пробиться в основную сетку турнира в Брисбене

В финале квалификации украинка уступила представительнице России.

Украинская теннисистка Марта Костюк потерпела поражение в финале квалификации турнира серии WTA Premier в Брисбене (Австралия). Наша спортсменка в двух сетах уступила россиянке Людмиле Самсоновой.

Брисбен. Квалификация. Финал

Марта Костюк (Украина) - Людмила Самсонова (Россия) - 6-7 (4), 4-6



Матч 1 час и 46 минут. За это время Костюк выполнила 6 эйсов при 3 двойных ошибках и реализовала 2 брейкпоинта из 5. На счету ее соперницы 5 эйсов при 6 двойных ошибках и 3 рнализованных брейкпоинта из 5.

Напомним, в основой сетке турнира в Брисбене сыграют две представительницы Украины - Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Ранее стали известны имена их соперниц.