Свитолина - Коллинс: видео онлайн трансляция матча в Брисбене

Украинская теннисистка сыграет в первом круге турнира в Австралии.

Свитолина - Коллинс: видео онлайн трансляция Getty Images

В понедельник, 5 января, первая ракетка Украины Элина Свитолина начнет новый теннисный сезон матчем первого круга на турнире серии WTA Premier в Брисбене (Австралия).

Соперницей украинки станет представительница США Даниэль Коллинс. Матч пройдет пятым запуском на Stadium Court.

Вашему вниманию видео онлайн трансляция матча Свитолина - Коллинс, который предположительно начнется в 10:00 по киевскому времени.

[Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча].

Ранее теннисистки не встречались между собой.