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Бондаренко с победы стартовала на турнире в Шэньчжэне

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Украинка уверенно обыграла Мисаки Дои из Японии.
Катерина Бондаренко
Катерина Бондаренко
Getty Images

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко вышла во второй раунд турнира WTA International в китайском Шэньчжэне. Девушка в двух сетах обыграла Мисаки Дои из Японии.

Матч продолжался 1 час 24 минуты и завершился со счетом 6:4, 6:1. В первом сете Дои лидировала 4:2, но затем украинка взяла четыре гейма кряду. Во второй партии Катерина не испытала проблем с соперницей и довела матч до победы. За время поединка Бондаренко реализовала шесть брейк-поинтов. 

Примечательно, что это первая победа украинки на турнирах WTA с марта 2019 года, когда у нее родился второй ребенок. В следующем раунде Катерина встретится с Чжан Шуай или Магдой Линетт.

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Теги: теннис, Катерина Бондаренко, WTA
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