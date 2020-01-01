Бондаренко с победы стартовала на турнире в Шэньчжэне

Украинка уверенно обыграла Мисаки Дои из Японии.

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко вышла во второй раунд турнира WTA International в китайском Шэньчжэне. Девушка в двух сетах обыграла Мисаки Дои из Японии.

Матч продолжался 1 час 24 минуты и завершился со счетом 6:4, 6:1. В первом сете Дои лидировала 4:2, но затем украинка взяла четыре гейма кряду. Во второй партии Катерина не испытала проблем с соперницей и довела матч до победы. За время поединка Бондаренко реализовала шесть брейк-поинтов.

Примечательно, что это первая победа украинки на турнирах WTA с марта 2019 года, когда у нее родился второй ребенок. В следующем раунде Катерина встретится с Чжан Шуай или Магдой Линетт.