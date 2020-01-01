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Костюк вышла в финал квалификации в Брисбене

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Украинка одержала волевую победу над Шмидловой.
Марта Костюк
Марта Костюк
Getty Images

Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в финал квалификации на турнире серии WTA Premier в Брисбене. Наша спортсменка победила в трех сетах словачку Анну-Каролину Шмидлову.

Поединок продолжался 2 часа 10 минут и завершился со счетом 5:7, 6:4, 6:3. За время матча Костюк реализовала семь брейков, а также сделала 6 эйсов и 2 двойные ошибки. 

В финале квалификации Марта сыграет против россиянки Людмилы Самсоновой, победившей француженку Кристину Младенович.

Напомним, что в первом раунде отбора украинка обыграла представительницу США Бернарду Перу.

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Теги: Марта Костюк, WTA, теннис
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