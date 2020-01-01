Свитолина и Ястремская получили первых соперниц в Брисбене
Теннисистки вступят в борьбу на турнире с первого круга.
Украинки Элина Свитолина и Даяна Ястремская узнали, с кем сыграют на старте турнира WTA в австралийском Брисбене.
Элина, получившая четвертый номер посева, в первом раунде сыграет с 29-й ракеткой мира Даниэль Коллинс (США).
В свою очередь Даяне в первом круге будет противостоять девятая ракетка мира Кики Бертенс (Нидерланды).
Соревнования в основной сетке турнира стартуют в понедельник, 6 января. Ранее Свитолина поделилась ожиданиями от старта нового сезона.
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