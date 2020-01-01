Джокович назвал причину того, почему до сих пор не ушел из тенниса

Серб хочет побеждать в турнирах Большого шлема.

Вторая ракетка мира Новак Джокович поделился мнением по поводу турниров Большего шлема.

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“Любая победа на турнире Большого шлема будет очень много для меня значить, особенно там, где я выиграл в прошлый раз.

Это одна из ключевых причин, почему я до сих пор продолжаю выступать в теннисе. Мне хочется бороться за Большие шлемы, за самые важные титулы.

Australian Open всегда был моим любимым турниром из всех турниров. Надеюсь, в этом году я тоже поборюсь за трофей“, - цитирует Джоковича Tennis.com.

Вашему вниманию расписание и результаты ATP Cup-2020.