Джокович назвал причину того, почему до сих пор не ушел из тенниса
Серб хочет побеждать в турнирах Большого шлема.
Вторая ракетка мира Новак Джокович поделился мнением по поводу турниров Большего шлема.
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“Любая победа на турнире Большого шлема будет очень много для меня значить, особенно там, где я выиграл в прошлый раз.
Это одна из ключевых причин, почему я до сих пор продолжаю выступать в теннисе. Мне хочется бороться за Большие шлемы, за самые важные титулы.
Australian Open всегда был моим любимым турниром из всех турниров. Надеюсь, в этом году я тоже поборюсь за трофей“, - цитирует Джоковича Tennis.com.
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