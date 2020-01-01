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ATP Cup-2020: расписание и результаты матчей

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В Австралии пройдет первый розыгрыш турнира.
ATP Cup: расписание и результаты матчей
ATP Cup: расписание и результаты матчей
Getty Images

В пятницу, 3 января, в Брисбене, Сиднее и Перте (Австралия) начнется первый розыгрыш ATP Cup.

В турнире будут участвовать 24 мужские сборные, которые поделят на 6 групп. Из них шесть победителей и две лучшие вторые команды выйдут в четвертьфинал. 

Победители групп А и B на стадии 1/4 финала сыграют с одной из вторых команд. Команды, выигравшие группы D и C встретятся с победителями квартетов E и F соответственно.

Призовой фонд ATP Cup составит 15 миллионов долларов.

Расписание

Пятница, 3 января 

Дневная сессия

Группа С: Бельгия – Молдова 3:0
Группа D: США – Норвегия 1:2
Группа F: Греция – Канада 0:3

Вечерняя сессия

Группа С: Великобритания – Болгария

ГруппаD: Россия – Италия
Группа F: Германия – Австралия

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Теги: теннис, ATP Cup-2020, расписание матчей, результаты матчей
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