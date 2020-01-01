ATP Cup-2020: расписание и результаты матчей

В Австралии пройдет первый розыгрыш турнира.

В пятницу, 3 января, в Брисбене, Сиднее и Перте (Австралия) начнется первый розыгрыш ATP Cup.

В турнире будут участвовать 24 мужские сборные, которые поделят на 6 групп. Из них шесть победителей и две лучшие вторые команды выйдут в четвертьфинал.

Победители групп А и B на стадии 1/4 финала сыграют с одной из вторых команд. Команды, выигравшие группы D и C встретятся с победителями квартетов E и F соответственно.

Призовой фонд ATP Cup составит 15 миллионов долларов.

Расписание

Пятница, 3 января

Дневная сессия

Группа С: Бельгия – Молдова 3:0

Группа D: США – Норвегия 1:2

Группа F: Греция – Канада 0:3

Вечерняя сессия

Группа С: Великобритания – Болгария

ГруппаD: Россия – Италия

Группа F: Германия – Австралия