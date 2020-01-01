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Дель Потро пропустит Australian Open

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Аргентинец еще не восстановился после травмы колена.
Хуан-Мартин дель Потро
Хуан-Мартин дель Потро
Getty Images

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро пропустит Открытый чемпионат Австралии, сообщает журналист Бернардо Паредес.

Источник утверждает, что спортсмен все еще не восстановился после операции на колене, которую он перенес погода назад.

Отмечается, что Дель Потро до сих пор испытывает боль в колене.

Последняя официальная игра аргентинца состоялась в середине июня на турнире в Лондоне.

Ранее сообщалось, что на Australian Open не выступят Александр Долгополов, Энди Маррей и Кей Нисикори.

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Теги: теннис, Хуан-Мартин Дель Потро, Australian Open
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