Лопатецкая разгромно проиграла в первом своем матче с мая
Талантливая украинская теннисистка вернулась на корты после тяжелой травмы.
Юная и перспективная украинская теннисистка Дарья Лопатецкая неудачно провела первый поединок с мая 2019 года, когда спортсменка перенесла тяжелую операцию на колене, которую ей оплатила Элина Свитолина.
16-летняя Дарья начала год на турнире ITF W25 в Гонконге и ей откровенно не повезло со жребием - пришлось играть против второй ракетки турнира Зарины Дияс из Казахстана. Это была вторая встреча для украинки с представительницей топ-100.
Против более опытной соперницы Лопатецкая ничего не смогла сделать, разгромно проиграв - 1:6, 2:6.
На следующей неделе Лопатецкая сыграет на еще одном турнире ITF, после чего теннисистку ждет квалификация Australian Open.
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