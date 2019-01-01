Лопатецкая разгромно проиграла в первом своем матче с мая

Талантливая украинская теннисистка вернулась на корты после тяжелой травмы.

Юная и перспективная украинская теннисистка Дарья Лопатецкая неудачно провела первый поединок с мая 2019 года, когда спортсменка перенесла тяжелую операцию на колене, которую ей оплатила Элина Свитолина.

16-летняя Дарья начала год на турнире ITF W25 в Гонконге и ей откровенно не повезло со жребием - пришлось играть против второй ракетки турнира Зарины Дияс из Казахстана. Это была вторая встреча для украинки с представительницей топ-100.

Против более опытной соперницы Лопатецкая ничего не смогла сделать, разгромно проиграв - 1:6, 2:6.

На следующей неделе Лопатецкая сыграет на еще одном турнире ITF, после чего теннисистку ждет квалификация Australian Open.