Украинка выиграла 13 трофеев за последние 10 лет.

Шестая ракетка мира Элина Свитолина попала в рейтинг самых успешных теннисисток десятилетия, об этом сообщает TenisGang.

Украинская теннисистка заняла 9-ю строчку в рейтинге, имея 13 побед в турнирах.

Лидером рейтинга является Серена Уильямс, которая выиграла 36 трофеев. Вторую строчку заняла Петра Квитова с 26 трофеями. Тройку лидеров замыкает Каролин Возняцки с 24 победами в турнирах.

Las 🔟 máximas ganadoras de 🏆 WTA de la década 2010-19



1⃣🇺🇲S. Williams 36🏆

2️⃣🇨🇿P. Kvitova 26🏆

3️⃣🇩🇰C. Wozniacki 24🏆

4⃣🇵🇱A. Radwanska 19🏆

5⃣🇷🇴S. Halep 19🏆

6⃣🇧🇾V. Azarenka 17🏆

7⃣🇷🇺M. Sharapova 16🏆

8⃣🇨🇿K. Pliskova 15 🏆

9⃣🇺🇦E. Svitolina 13 🏆

🔟🇩🇪A. Kerber 12 🏆 pic.twitter.com/lxoxYxJItV — TenisGang (@GangTenis) December 26, 2019

Ранее сообщалось, что Свитолина вошла в топ-5 теннисисток по заработку за сезон.