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Свитолина - в топ-10 самых титулованных теннисисток десятилетия

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Украинка выиграла 13 трофеев за последние 10 лет.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Шестая ракетка мира Элина Свитолина попала в рейтинг самых успешных теннисисток десятилетия, об этом сообщает TenisGang.

Украинская теннисистка заняла 9-ю строчку в рейтинге, имея 13 побед в турнирах.

Лидером рейтинга является Серена Уильямс, которая выиграла 36 трофеев. Вторую строчку заняла Петра Квитова с 26 трофеями. Тройку лидеров замыкает Каролин Возняцки с 24 победами в турнирах.

Ранее сообщалось, что Свитолина вошла в топ-5 теннисисток по заработку за сезон.

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Теги: Элина Свитолина, теннис, WTA, Серена Уильямс
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