Свитолина - в топ-10 самых титулованных теннисисток десятилетия
Украинка выиграла 13 трофеев за последние 10 лет.
Шестая ракетка мира Элина Свитолина попала в рейтинг самых успешных теннисисток десятилетия, об этом сообщает TenisGang.
Украинская теннисистка заняла 9-ю строчку в рейтинге, имея 13 побед в турнирах.
Лидером рейтинга является Серена Уильямс, которая выиграла 36 трофеев. Вторую строчку заняла Петра Квитова с 26 трофеями. Тройку лидеров замыкает Каролин Возняцки с 24 победами в турнирах.
Las 🔟 máximas ganadoras de 🏆 WTA de la década 2010-19— TenisGang (@GangTenis) December 26, 2019
1⃣🇺🇲S. Williams 36🏆
2️⃣🇨🇿P. Kvitova 26🏆
3️⃣🇩🇰C. Wozniacki 24🏆
4⃣🇵🇱A. Radwanska 19🏆
5⃣🇷🇴S. Halep 19🏆
6⃣🇧🇾V. Azarenka 17🏆
7⃣🇷🇺M. Sharapova 16🏆
8⃣🇨🇿K. Pliskova 15 🏆
9⃣🇺🇦E. Svitolina 13 🏆
🔟🇩🇪A. Kerber 12 🏆 pic.twitter.com/lxoxYxJItV
Ранее сообщалось, что Свитолина вошла в топ-5 теннисисток по заработку за сезон.
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