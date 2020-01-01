Стала известна соперница Лопатецкой на турнире в Гонконге

Украинка впервые выйдет на корт после операции.

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая выступит на турнире серии ITF в Гонконге (Китай).

В первом круге соревнований наша спортсменка встретится с представительницей Казахстана Зариной Дияс.

Отметим, что это будет первое выступление украинки после операции на мениске, которую она перенесла в мае этого года.

Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина оплатила дорогостоящую операцию юной Дарьи Лопатецкой.