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Нисикори пропустит Australian Open

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Японский теннисист не успел восстановиться после травмы.
Кей Нисикори
Кей Нисикори
Getty Images

Японский теннисист Кей Нисикори не сможет принять участия в Australian Open. Спортсмен вынужден продолжить курс восстановления после травмы локтя.

“К сожалению, я вынужден отказаться от участия в Australian Open. Мы приняли такое решение вместе с моей командой.

Это было нелегко, так как Австралия - одно из моих любимых мест соревнований. Я продолжу работу со своей командой, чтобы поскорее вернуться на корт“, - приводит слова японца The Japan Times.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии пройдет с 20 января по 2 февраля.

Ранее сообщалось, что Энди Маррей также не выступит на Australian Open.

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Теги: теннис, Кей Нисикори, Australian Open
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