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Джокович: Приходится часами потеть на тренировках

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Серб усердно готовится к сезону.
Новак Джокович
Новак Джокович
Getty Images

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал подробности подготовки к новому сезону.

“Во время турниров сложно как-то фундаментально работать над формой, перестраивать игру.

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Сейчас мы с командой подготовили отличную программу для того, чтобы я мог показывать хорошую игру каждую неделю. Мы так делаем уже много лет, думаю, опыт в этом тоже помогает.

Если тебе нравится процесс, стараешься принять все его сложности, то тогда становится легче.

Но это очень непросто: без труда ничего не дается, ведь приходится часами потеть на тренировках“, - заявил Джокович для ATP Tour.

Напомним, что ранее Джокович провел тренировку с Криштиану Роналду.

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Теги: Новак Джокович, теннис
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гость  (аноним)  30.12.2019, 14:46
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