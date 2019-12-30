Джокович: Приходится часами потеть на тренировках
Серб усердно готовится к сезону.
Сербский теннисист Новак Джокович рассказал подробности подготовки к новому сезону.
“Во время турниров сложно как-то фундаментально работать над формой, перестраивать игру.
Читай также: Надаль - о турнирах Большого шлема: Нельзя расстраиваться, если у соседа дом больше
Сейчас мы с командой подготовили отличную программу для того, чтобы я мог показывать хорошую игру каждую неделю. Мы так делаем уже много лет, думаю, опыт в этом тоже помогает.
Если тебе нравится процесс, стараешься принять все его сложности, то тогда становится легче.
Но это очень непросто: без труда ничего не дается, ведь приходится часами потеть на тренировках“, - заявил Джокович для ATP Tour.
Напомним, что ранее Джокович провел тренировку с Криштиану Роналду.
Полная версия правил