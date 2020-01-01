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Маррей пропустит Australian Open-2020

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Теннисист пропустит турнир из-за травмы.
Энди Маррей
Энди Маррей
getty Images

Энди Маррей не выступит на Australian Open-2020, о чем сообщается на официальном сайте турнира.

Причиной этому стала травма паха, полученная игроком в Мадриде минувшей осенью.

"Я очень много работал, чтобы продолжать играть на самом высоком уровне, и очень жаль, что не смогу сыграть в Австралии в январе.

После последнего Australian Open я вообще не был уверен, что смогу когда-либо играть, но теперь я с нетерпением ждал возвращения в Австралию, хотел показать все, на что способен. И поэтому расстроен еще больше.

К сожалению, недавно возникли новые трудности, и для того, чтобы перестраховаться, нужно сначала разобраться с ними, прежде чем вновь выходить на корт", - сказал Маррей.

Напомним, что в январе 2019 года Маррей перенес операцию на тазобедренном суставе.

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Теги: Энди Маррей, Australian Open, теннис
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