Известный немецкий теннисист: Не считаю Федерера примером для подражания

Филипп Кольшрайбер уверен, что не всем спортсменам удалось бы повторить достижения швейцарца.

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер поделился своим мнением о швейцарце Роджере Федерере.

“Не думаю, что его можно считать примером для подражания. Он невероятный спортсмен. Роджер играет всего на 12 турнирах за год, но все равно остается третьей ракеткой мира.

Но для большинства игроков это не сработает. Я по себе это вижу: если я играю меньше, это плохо. Тогда я чувствую, что отдаляюсь от уровня игроков тура и у меня нет нужных партнеров для тренировок.

А когда возвращаешься, то думаешь: вау, здесь все гораздо быстрее“, - цитирует немца World Tennis USA.

Ранее Роджер Федерер назвал свою цель на остаток карьеры.