Лопатецкая: Я счастлива, что смогу дебютировать на взрослом Шлеме

Юная украинская теннисистка впервые выйдет на корт после операции.

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая рассказала о восстановлении после травмы колена.

“Прошло уже достаточно большое количество времени после операции. Я проходила реабилитацию и тренировалась дома, находясь под присмотром врачей, и в целом все было в порядке!. Готово ли мое колено к серьезным нагрузкам, думаю, смогу понять, лишь получив эти серьезные нагрузки в ближайших турнирах.

Выступлю ли я на двух заявленных турнирах серии ITF, которые пройдут в ближайшие недели в Гонконге? Да, буду играть. Я уже нахожусь на подготовке в Гонконге к первому предстоящему турниру.

Моя главная цель на этих турнирах? Безусловно, в первую очередь цель этого турнира - понять свое физическое и моральное состояние и как колено будет реагировать на матчевые нагрузки.

Осознание того, что не смогу долгое время выйти на корт и делать то, что люблю больше всего пришло сразу же после операции когда взяла в руки ракетку в комнате больницы. Каждый этап восстановления с момента операции был по-своему сложен.

Сейчас, оборачиваясь назад, я вижу множество трудных ситуаций и моментов, через которые мне пришлось пройти. Но тогда я просто не осознавала этого. А рутина... Мне пришлось принять ее как работу, которую я должна выполнять при сложившихся обстоятельствах, ведь когда есть желание и цель вернуться на корт, ты готов сделать для этого все.

Теннисистка также прокомментировала попадание в квалификацию Открытого чемпионата Австралии.

“Я счастлива, что теперь у меня есть возможность дебютировать на своем первом взрослом Шлеме. Если говорить о готовности, то опять-таки, мы сможем это узнать только когда я проведу свою первую встречу там.

Кто будет меня сопровождать на турнирах в Гонконге и Австралии? На этих турнирах я буду работать с командой из Академии в Гонконге. Но и, конечно же, всегда нахожусь на связи со своей украинской командой тренеров“, - рассказала Дарья.

Отметим, что в мае этого года украинка перенесла операцию на мениске.

Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина оплатила дорогостоящую операцию юной Дарьи Лопатецкой.