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Австрийскому теннисисту предлагали солидную сумму за поражение на турнире

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Филипп Освальд отказался от участия в договором матче.
Филипп Освальд
Филипп Освальд
Getty Images

Австрийский теннисист Филипп Освальд рассказал, что ему предлагали деньги за поражение в первом круге соревнований в Хельсинки (Финляндия).

“Мне предлагали 15 тысяч евро за то, чтобы я проиграл в первом круге. При этом я был аутсайдером в этом поединке. Я был по-настоящему потрясен этим предложением.

Я ответил этому человеку, чтобы он больше никогда мне не звонил“, - цитирует Освальда Vorarlberg Online.

Отметим, что за свою карьеру Освальд не выиграл ни одного турнира серии ATP в одиночном разряде, и десять раз побеждал в парном разряде.

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Теги: теннис, Филипп Освальд, договорные матчи
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